Verdachten overval YouTube-ster Nikkie de Jager horen vandaag de strafeis

De verdachten van de overval op YouTube-ster Nikkie de Jager krijgen vrijdag de strafeis van het Openbaar Ministerie te horen. Het gaat om vier verdachten uit Rotterdam en Ridderkerk. De mannen hadden het voorzien op bekende en rijke mensen. Afgelopen week bleek tijdens de rechtszaak dat er grof geweld is gebruikt bij de overval. De mannen met bivakmutsen stonden plots in de tuin bij haar woning in Uden.

Lobke Kapteijns Geschreven door

De Jager en haar verloofde Dylan Drossaers zaten in augustus 2020 buiten toen vier mannen ineens achterom kwamen. De vier overvallers hielden het tweetal onder schot. Sieraden lossnijden van polsen

Afgelopen dinsdag bleek tijdens de rechtszaak dat de overvallers geweld niet schuwden. Ze probeerden sieraden los te snijden van de polsen van De Jager. Ze werden bedreigd met een vuurwapen, geschopt, geslagen en vastgebonden met duct tape en touwen. Drossaers raakte daarbij gewond. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton. DNA op telefoon slachtoffers

De verdachten hielden de lippen stijf op elkaar tijdens de rechtszaak. “Ik heb niets te verklaren”, zei de 25-jarige Eddie N. Zijn DNA werd in het huis van De Jager gevonden. Onder meer op een koord en op de telefoon van een van de slachtoffers. De 25-jarige Eddie N. en 23-jarige Hamza T. uit Rotterdam horen volgens het Openbaar Ministerie bij een groep van acht mannen die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen. Ook pleegden ze misdrijven zoals diefstallen en afpersing met geweld. Ook tv-coryfee en oud-voetballer René van der Gijp was doelwit, maar die overval mislukte. Vijftien telefoonnummers

Bewakingscamera's rond het huis filmden de overvallers. Verderop stond een vluchtauto met gestolen kentekenplaten. Een getuige noteerde het valse kenteken en zag de mannen instappen met een zwarte tas. De vluchtauto met een opvallend panoramadak stond die week op naam van Hamza T., vermoedt justitie. T. gebruikte vijftien verschillende telefoonnummers. Een van de nummers die aan hem worden toegeschreven, heeft in de maanden voor de overval gebruikgemaakt van een zendmast in Uden, waar De Jager woont. Een van zijn andere nummers zou tijdens de overval zijn gebruikt. De verdachte zegt dat hij zijn telefoons ook uitleende. De make-upartieste noemde de overval 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven'. Vrijdag komt het Openbaar Ministerie met de strafeis voor de verdachten.