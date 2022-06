112-nieuws: 2 auto's in sloot Alphen • schuurtje uitgebrand in Woudrichem

11.51

Een 30-jarige vrouw, wier woonplaats in Nederland niet bekend is, is vrijdag rond middernacht aangehouden vanwege het stelen van een scooter. Iemand zag de vrouw samen met een man verdacht bij de scooter staan. Hij vertrouwde dit niet en belde de politie. De scooter bleek op naam te staan van iemand in Goes en daar donderdag gestolen te zijn. Op basis van beelden van de diefstal kon de vrouw worden aangehouden. Naar de man wordt gezocht. Hij is bekend bij de politie.