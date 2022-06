112-nieuws: zwaargewonde scooterrijder gevonden • botsing in Moergestel

04.43

Op het fietspad naast de Bosscheweg in Beek en Donk is vrijdagnacht rond halfvier een zwaargewonde scooterrijder gevonden. Volgens een 112-correspondent heeft het slachtoffer vermoedelijk een lantaarnpaal langs het fietspad geraakt en is hij vervolgens gevallen. De scooterrijder is onder begeleiding van een zogenoemde trauma-arts naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De politie onderzoekt wat de man precies is overkomen.