Brabant genoot van tropische hitte, 32 graden in Eindhoven

Archieffoto: Paul Hermans

Het was opnieuw snikheet vandaag, met temperaturen van dik boven de 30 graden. Genieten voor zonaanbidders, terwijl anderen de koelte opzochten. Vanwege de verwachte hitte gaf het KNMI code geel af in Brabant. In dit liveblog volgden we alle ontwikkeling rondom de hitte in onze provincie.

17.18 Dit liveblog is gesloten. Geniet van de zomeravond!

17.07 Zweten geblazen in Hilvarenbeek Foto: Peter Wijten

16.43 In Eindhoven was het 't warmst Nu het langzaamaan begint af te koelen in de provincie, kunnen we de balans opmaken wat betreft de maximumtemperaturen van de dag. In Eindhoven werd officieel de hoogste temperatuur gemeten. Daar werd het maar liefst 32,1 graden. In Volkel was het met 30,9 graden net iets minder heet, gevolgd door Woensdrecht (30,2) en Gilze-Rijen (30,1).

16.15 Genieten bij 't Zand in Alphen Foto: Paul Hermans

16.10 Gezelligheid bij de Westpolderplas in Etten-Leur Foto: Stoop

15.40 Ook in Mierlo is het bloedheet Wachten op privacy instellingen...

15.10 Eindhoven de heetste Het wordt heter en heter. In Eindhoven is rond drie uur de 33 graden bereikt, terwijl het in Gilze 30 graden is. In Volkel zuchten ze onder 31 graden hitte, en Woensdrecht heeft het nog relatief koel met 28 graden.

14.40 Runderen zoeken verkoeling aan het strand Wachten op privacy instellingen...

14.30 Genieten van het warme weer Foto: Liesbeth van Ginneken

14.05 Snoeiheet asfalt De temperatuur van het asfalt op de snelwegen begint flink op te lopen in de middag. Op de A59 tussen Drunen en Zevenbergen was het rond twee uur een kolkend hete 43 graden. En op de A67 bij Lierop loopt het kwik zelfs op tot 45 graden.

13.45 Afkoelen met een opblaaseend Hond Vin trekt baantjes in het zwembad van zijn baasje in Valkenswaard. Foto: Kim van Veldhoven, Valkenswaard

13.10 Parkeerterrein is vol De toegangsweg naar recreatieplas 't Zand in Alphen is afgesloten. Het parkeerterrein is vol. Bezoekers die buiten het parkeerterrein parkeren worden bekeurd, meldt de gemeente. Bezoekers per fiets, te voet of met het openbaar vervoer zijn voorlopig nog wel welkom.

13.00 Tropische temperatuur Het uiterste zuidoostelijke puntje van Brabant is nog voor één uur 's middags al over de 30 graden heen gegaan. In de officiële meetstations zijn temperaturen gemeten van 29,6 graden (Eindhoven), 28,3 graden (Volkel en Gilze en Rijen) en 27,3 graden (Woensdrecht).

12.50 IJsjesweer Wachten op privacy instellingen...

12.45 Lekker sloom in Bergen op Zoom Wachten op privacy instellingen...

12.35 Flesje water en paraplu Ook bij Rijkswaterstaat geldt een hitteprotocol. Zij tippen om vandaag een flesje water en een paraplu mee te nemen als je met de auto op pad gaat. Wachten op privacy instellingen...

12.30 Tropische toestanden in de Beekse Bergen Wachten op privacy instellingen...

12.25 Actuele smogcijfers Hoeveel smog hangt er momenteel boven Brabant? Vooral in het zuidoosten is de luchtkwaliteit rond het middaguur onvoldoende.

12.15 Zomermeisje in Breda Wachten op privacy instellingen...

12.10 Een koude douche en okselzweet: feiten en fabels rondom de hitte Hoe kun je in deze bloedhitte het beste afkoelen? Koud douchen of juist thee drinken, wat werkt nu écht? Hier vind je alle tips and tricks.

12.05 Mobiele werkplek in de zon De laptop open aan het water van de Westpolderplas in Etten-Leur, met magisch licht. Wachten op privacy instellingen...

11.55 Bootjes op Binnendieze Den Bosch varen niet Door de hitte zijn verschillende bootjes op de Binnendieze uit de vaart gehaald. Op drie routes, Handelsvaarroute, Hertogstad Vaarroute en de Salonboot, wordt niet gevaren. "Het wordt vandaag 32 graden en dat is niet verantwoord", aldus een woordvoerster. Mensen die een boottochtje hadden gereserveerd, kunnen omboeken. De twee routes die onder de eeuwenoude gebouwen doorvaren, de vestingroute en de histoische route, zijn wel gewoon open. Zondag varen alle bootjes weer.

10.40 Hitteprotocol bij processie van Valkenswaard naar Handel Hittegolf of niet, klokslag 6 uur vertrok een stoet sportieve wandelaars voor een processie van Valkenswaard naar Handel. De voettocht is veertig kilometer lang en gaat naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouw van Handel. Voor de processie geldt een hitteprotocol, om uitdroging en oververhitting bij de pelgrims en de paarden, die aan het einde van de stoet met huifkarren meelopen, te voorkomen. Wachten op privacy instellingen...

10.30 Puffen op het balkon Wachten op privacy instellingen...

10.10 Gouden zonsopkomst Foto: Ben Saanen

09.55 Hittestress ligt op de loer De aanhoudende hitte kan gevaarlijk zijn. Vooral chronisch zieken, mensen met longaandoeningen, ouderen en mensen met overgewicht kunnen te maken krijgen met hittestress. Het is een verzamelnaam voor problemen die ontstaan door hoge temperaturen. Je voelt jezelf niet lekker omdat je het warm hebt waardoor je slecht slaapt, minder presteert op je werk en ook kun je sneller agressief reageren. Wachten op privacy instellingen...

09.45 Ook vanavond tropisch warm Vanavond blijft het nog lange tijd tropisch warm. Ook als het donker is, blijft het kwik hangen op een zwoele 24 tot 27 graden.

09.25 Grote temperatuursverschillen in noorden en zuiden Wachten op privacy instellingen...

09.00 Luchtkwaliteit slecht door smog Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om zaterdag binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Na zaterdag verwacht het RIVM geen smog meer.

08.45 Code geel door zinderende hitte Het wordt heet, in onze provincie tikken we de 35 graden aan. Het KNMI heeft code geel af in Brabant en Limburg, waar het nog warmer wordt. De hittewaarschuwing geldt in beide provincies van één uur 's middags tot negen uur 's avonds.