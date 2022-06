Extreme hitte in Brabant, kwik stijgt tot 35 graden

Het wordt opnieuw snikheet vandaag, met temperaturen rond de 35 graden. Genieten voor zonaanbidders, terwijl anderen de koelte opzoeken. Vanwege de verwachte hitte heeft het KNMI code geel afgegeven in Brabant. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog. En heb je zomerse foto's, genietend van een ijsje, in het zwembad of luierend in je tuin? Stuur ze door!

Liveblog

10.40 Hitteprotocol bij processie van Valkenswaard naar Handel Hittegolf of niet, klokslag 6 uur vertrok een stoet sportieve wandelaars voor een processie van Valkenswaard naar Handel. De voettocht is veertig kilometer lang en gaat naar het Mariabedevaartsoord, Onze Lieve Vrouw van Handel. Voor de processie geldt een hitteprotocol, om uitdroging en oververhitting bij de pelgrims en de paarden te voorkomen. Wachten op privacy instellingen...

10.30 Puffen op het balkon Wachten op privacy instellingen...

10.10 Gouden zonsopkomst Foto: Ben Saanen

09.55 Hittestress ligt op de loer De aanhoudende hitte kan gevaarlijk zijn. Vooral chronisch zieken, mensen met longaandoeningen, ouderen en mensen met overgewicht kunnen te maken krijgen met hittestress. Het is een verzamelnaam voor problemen die ontstaan door hoge temperaturen. Je voelt jezelf niet lekker omdat je het warm hebt waardoor je slecht slaapt, minder presteert op je werk en ook kun je sneller agressief reageren. Wachten op privacy instellingen...

09.45 Ook vanavond tropisch warm Vanavond blijft het nog lange tijd tropisch warm. Ook als het donker is, blijft het kwik hangen op een zwoele 24 tot 27 graden.

09.25 Grote temperatuursverschillen in noorden en zuiden Wachten op privacy instellingen...

09.00 Luchtkwaliteit slecht door smog Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om zaterdag binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Na zaterdag verwacht het RIVM geen smog meer.

08.45 Code geel door zinderende hitte Het wordt heet, in onze provincie tikken we de 35 graden aan. Het KNMI heeft code geel af in Brabant en Limburg, waar het nog warmer wordt. De hittewaarschuwing geldt in beide provincies van één uur 's middags tot negen uur 's avonds.