Tropische temperatuur in het zuidoosten, rest van Brabant volgt

Het wordt opnieuw snikheet vandaag, met temperaturen rond de 35 graden. Genieten voor zonaanbidders, terwijl anderen de koelte opzoeken. Vanwege de verwachte hitte heeft het KNMI code geel afgegeven in Brabant. Volg alle ontwikkelen via dit liveblog. En heb je zomerse foto's, genietend van een ijsje, in het zwembad of luierend in je tuin? Stuur ze naar [email protected]