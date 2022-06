Bouchra (21) stak haar zus Anouk (20) dood en hoort vandaag haar straf

De rechtbank in Den Bosch doet vanmiddag uitspraak tegen de 21-jarige Bouchra D. uit Den Bosch. Ze doodde vorig jaar oktober haar zus Anouk (20) met 88 messteken en streamde dat live op Instagram. Tegen haar is tbs met dwangverpleging geëist.

De verdachte zei zelf eerder dat ze stemmen hoorde in haar hoofd. Omdat het gevaar op herhaling groot is, wil het OM dat ze langdurig behandeld wordt.

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is het duidelijk dat Bouchra in een psychose verkeerde toen ze haar zus aanviel. Volgens hen was er sprake van een ernstige stoornis, voortkomend uit schizofrenie en versterkt door overmatig cannabisgebruik.

Tijdens de behandeling van het familiedrama kwamen ook de vader en moeder van de zussen aan het woord. "Ik ben in één keer twee pareltjes verloren, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn Bouchra weer terug zal komen in de maatschappij", zei de moeder. “Ondanks onze gebroken harten willen we weer plaatsmaken voor haar."

Haar vader reageerde scherper. "Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds in shock. Ik heb Anouk als vader tegen veel kunnen beschermen, maar niet tegen haar zus. Het mag niet zo zijn dat Bouchra over enige tijd weer in de maatschappij rond zal lopen. Er is geen straf te hoog voor deze laffe duivelse daad."

