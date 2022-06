Groenten eten mag weer in Helmondse volkstuintjes, PFAS is onder de norm

Aan het spannende wachten voor de mensen die een volkstuintje hebben bij Volkstuin Delta in Helmond, lijkt een einde te zijn gekomen. Volgens het RIVM heeft de volkstuin weliswaar een verhoogde concentratie PFAS, maar blijft deze onder de norm. De volkstuinen werden onderzocht na een waarschuwing van het RIVM over een ander volkstuincomplex aan de Sluisdijk in Helmond.

Het RIVM waarschuwde de gebruikers van de Sluisdijk om geen groenten en fruit uit de moestuinen meer te eten, in verband met de aanwezigheid van PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. De moestuinen liggen niet ver van het bedrijf Custom Powders, dat in het verleden GenX en PFOA gebruikte. Het RIVM nam ook de volkstuinen bij Delta onder de loep, maar zegt nu dat mensen daar wel groenten en fruit kunnen eten uit eigen tuin, mits ze dat niet elke dag doen. "Moestuinhouders kunnen minder PFAS binnenkrijgen, als ze het eten van hun eigen gewassen afwisselen met groenten en fruit uit de winkel."

"We kunnen weer verder."