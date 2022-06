Overval op Nikkie de Jager: advocaat van verdachte wil vrijspraak

De advocaat van Said O. (33) wil dat de rechtbank zijn cliënt vrijspreekt van de gewapende overval op de Udense YouTube-ster Nikkie de Jager en haar vriend. Tegen de Rotterdamse verdachte is vorige week negen jaar gevangenisstraf geëist, maar volgens raadsman Dirk Timmermans is het bewijs te dun.

