Moord op supermarktbaas: Yvon K. wordt nu ook verdacht van witwassen

Yvon K. uit Tilburg die ervan verdacht wordt supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren te hebben vermoord, blijft nog langer vastzitten. Dat besloot de rechtbank Breda donderdagochtend. Naast de verdenking van moord wordt de vrouw nu ook verdacht van het witwassen van ruim twee ton contant geld dat in een kluis is gevonden.

De Tilburgse vrouw, die vrijdag haar 63-jarige verjaardag viert, zit al sinds oktober vast op verdenking van moord. Afgelopen maanden werd ze onderzocht door het Pieter Baan Centrum, maar die verklaarde haar volledig toerekeningsvatbaar.

De Officier van Justitie verdenkt haar van witwassen omdat niet duidelijk is waar al het contante geld uit de kluis vandaan komt. Volgens advocaat Vroegh is van een groot deel van het geld de herkomst heel duidelijk. Yvon K. nam maandelijks een bedrag van haar rekening op om het in de kluis te leggen. "Het is op haar rekeningafschriften te zien dat dat zeker zeventig keer is gebeurd," aldus Vroegh.

Chris Grinwis

Slachtoffer in deze strafzaak is supermarkteigenaar Chris Grinwis. Kort na de dood van zijn vrouw Mia, kreeg hij een relatie met de vrouw die voor haar zorgde voor ze overleed. Dat is Yvon K. Vlak voordat Chris overleed in december 2020, zou zijn testament zijn gewijzigd. Yvon K. was aangewezen als enige erfgenaam.

Yvon K. zou ook geprobeerd hebben een andere man met wie ze een relatie had, over te halen zijn testament aan te passen. Hij is daarover verhoord en kon volgens de officier van justitie bewijzen dat hij zelfs al contact had gehad met een notaris. Maar uiteindelijk is dat testament tóch niet gewijzigd. Yvon K. ontkent dat ze een relatie had met de man.

Lucia de B.

Esther Vroegh, de advocaat van Yvon K., is van mening dat er met een tunnelvisie naar de zaak van haar cliënt wordt gekeken. "De vergelijking met Lucia de Berk dient zich aan. Deze verpleegster werd ten onrechte veroordeeld voor het doden van patiënten en baby’s. Een moderne heksenjacht is het, de dame moet hangen.” Volgens Vroegh is er veel ruis, roddel en achterklap. Door de vele media-aandacht hebben veel mensen verklaringen afgelegd bij de politie, maar ze stelt vraagtekens bij het bewijs dat overblijft.

Maar de rechter vindt de feiten zoals ze er liggen genoeg reden om Yvon K nog even vast te laten zitten in het huis van bewaring. In ieder geval tot 5 september, want dan is er weer een pro forma zitting. Het is nog niet duidelijk wanneer de inhoudelijk behandeling begint.

