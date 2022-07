'Risicojongeren glijden af naar criminaliteit, Helmond-West koploper'

110 jongeren die in Helmond-West wonen, dreigen af te glijden in de drugscriminaliteit. Daarmee scoort de Helmondse wijk het hoogste scoort van alle wijken in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat zich baseert op cijfers van het platform Zicht op Ondermijning.

Malini Witlox Geschreven door