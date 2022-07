15.000 euro boete per dag als flitsbezorger Flink niet vertrekt uit Tilburg

Flitsbezorger Flink heeft tot 19 augustus om te vertrekken van de Korte Tuinstraat in Tilburg. Elke dag dat de darkstore er langer gevestigd is, kan dat het bedrijf 15.000 euro per dag kosten. Flink kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente, maar heeft dat nog niet gedaan.

Sinds januari zijn er problemen rond het pand van Flink aan de Korte Tuinstraat. De flitsbezorger vestigde zich in een winkelpand in het kleine straatje. De buurt heeft veel overlast van de bevoorrading van de darkstore en de rondracende fietsbezorgers. Dwangsom

Eind april kondigde de gemeente Tilburg aan dat Flink weg moest uit de Korte Tuinstraat. Dit tot grote opluchting van de omwonenden. De flitsbezorger kreeg wel nog de gelegenheid om te reageren, maar dat heeft niets veranderd aan het besluit van de gemeente. 19 augustus moet Flink echt weg zijn. Elke dag dat flitsbezorger langer in het pand blijft, volgt een boete van 15.000 euro met een maximum van 65.000 euro. Is Flink daarna nog steeds niet vertrokken, dan volgen er nog hogere boetes en laat de gemeente het winkelpand in de Korte Tuinstraat ontruimen. In beroep

Flink kan nog tot ongeveer 24 juli bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente. Alleen verandert dat volgens de gemeente niets aan de deadline van 19 augustus. “Zelfs als het bezwaar nog behandeld moet worden, moet Flink weg zijn uit het winkelpand”, laat een woordvoerder weten. Alleen de rechter kan nog beslissen dat Flink gedurende de bezwaarprocedure mag openblijven of dat de darkstore helemaal niet weg moet.

Bezorgers van Flink voor het pand van Flink in de Korte Tuinstraat in Tilburg (foto: Google Streetview).