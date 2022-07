Frans Bauer is apetrots dat Mick Jagger hem noemt: 'Superleuk en een eer'

Frans Bauer is apetrots dat hij vernoemd is door Mick Jagger donderdagavond. De leadzanger van the Rolling Stones zei aan het begin van de show in de ArenA dat hij blij is 'dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer'.

De Britse zanger kon het niet laten om bij aanvang te reageren op de Brabantse fan Corry. Want zij was enorm boos toen het concert in juni werd afgelast, omdat Jagger corona had opgelopen. Ze riep uit dat ze een volgende keer wel naar Frans Bauer zou gaan: "Die is altijd gezond." Frans voelt zich vereerd met de vermelding door Jagger: "Superleuk en een eer dat zo een wereldster en icoon je noemt in zijn concert.” Zelf deelt hij het nieuws en de video ook op social media. Het is niet de eerste keer dat Jagger Frans Bauer noemt. In 2017 zong hij tijdens een concert in het GelreDome in Arnhem 'Heb je even voor mij'. De rocker plaatste hiervan destijds een video op Instagram. Bauer voelde zich ook toen vereerd. De grote vraag is nu natuurlijk of Frans straks bij zijn optredens het publiek gaat bedanken dat ze niet bij de Rolling Stones zijn.

