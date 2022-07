112-nieuws: doorrijder nog spoorloos • vier gewonden bij crash op A50

10.25

Voor een steekpartij op een bouwplaats langs de A2 bij het Gelderse Bruchem, gemeente Zaltbommel, is een verdachte aangehouden in Kaatsheuvel. Bij de steekpartij die rond zes uur vanochtend gebeurde raakte iemand gewond. Het slachtoffer is volgens Omroep Gelderland met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Later vanochtend werd de verdachte in een huis in de Bachstraat in Kaatsheuvel aangehouden. Daar is volgens een 112-correspondent ook de bus van de verdachte meegenomen voor onderzoek.