112-nieuws: natuurbrand in Budel • auto verkeersaso afgepakt

14.10

Bij de gewapende overval gisteravond laat op een vakantiehuis op recreatiepark ‘t Haasje in Oosterhout is een vrouw door twee overvallers bedreigd met een vuurwapen. Dat vertelt een woordvoerder van de politie vanmiddag. Op het moment dat de overvallers toesloegen, was er ook een jongetje aanwezig in het vakantiehuis. De vrouw en het kind raakten niet gewond. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Er zijn in de zaak nog geen aanhoudingen verricht.

