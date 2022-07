112-nieuws: scooterrijder overleden • gewonden bij crash A50

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

08.10 Baldadige jongeren houden huis Vier jongeren hebben vannacht op het Hof in Bergeijk flink huisgehouden. Ze vernielden een hoogwerker en namen enkele plantenbakken van de gemeente te grazen. Al het groen werd uit de plantenbakken getrokken en over de straat gegooid. Daarna leefden de vandalen zich uit op de winkelkarretjes van een supermarkt, die in de bosjes werden gegooid. Dit alles gebeurde rond drie uur 's nachts, zo meldt de politie. Al het groen werd uit de plantenbakken getrokken en op straat gegooid. (Foto: Politie) Foto: Politie

06.00 Scooterrijder omgekomen bij ongeluk in Geldrop Bij een ongeluk op de Wielewaal in Geldrop is vannacht een scooterrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer stak bij een oversteekplaats de weg over en werd daarbij geschept door een auto. Volgens een 112-correspondent overleed de scooterrijder ter plaatse. Een traumahelikopter werd opgeroepen maar landde uiteindelijk niet. De bestuurder van de auto raakte niet gewond. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Wachten op privacy instellingen...

05.50 Meerdere gewonden bij crash op A50 Bij een ongeluk op de A50 ter hoogte van Heeswijk-Dinther zijn gisteravond laat meerdere gewonden gevallen. De auto waar de slachtoffers inzaten, raakte door onbekende oorzaak van de snelweg en kwam in een sloot tot stilstand. De snelweg richting Eindhoven werd afgesloten. Twee traumahelikopters landden op de rijbaan. Volgens een 112-correspondent zocht de brandweer in een maisveld vlakbij de snelweg naar een mogelijk slachtoffer. Ten minste twee inzittenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... Foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties

05.30 Gewonde bij steekpartij in huis Roosendaal Bij een steekpartij in een huis aan de Breitnerlaan in Roosendaal is gisteravond een man gewond geraakt. Het slachtoffer zou met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie hield korte tijd later een man aan. Hij zal worden gehoord op het politiebureau. Wachten op privacy instellingen...