Van stalker tot moordenaar, Marly en Martinus zijn zoveelste slachtoffers

De twee slachtoffers van de dubbele moord in het Belgische Geistingen zijn de 35-jarige Marly uit Best en haar 40-jarige neef Martinus uit Eindhoven. Hij sliep juist bij haar als 'beschermengel', omdat Marly belaagd werd door haar ex. Het is niet de eerste keer dat iemand uit onze provincie om het leven wordt gebracht door een stalker. Dit gebeurde er de afgelopen jaren.

Linda van der Giesen

De moord op de 28-jarige Linda van der Giesen uit Zevenbergen zorgde voor veel verontwaardiging. Op 10 augustus 2015 werd zij op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk klemgereden door haar ex, die haar vervolgens doodschoot.

Later bleek dat de politie al langer wist dat die ex, John F., haar bedreigde. Ook was bekend dat hij een vuurwapen in zijn bezit had. Maar met aangiftes van bedreiging en stalking werd niks gedaan. De politie ging uiteindelijk diep door het stof. John F. kreeg tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Juliette Bouhof

Juliette was pas 17 jaar, toen ze in oktober 2014 door haar ex-vriend Koen B. werd vermoord. Op een parkeerplaats in het centrum van Eindhoven kneep hij haar keel dicht.

In de weken voorafgaand aan de moord, bedreigde hij Juliette tientallen keren. Ook brak hij in in haar ouderlijk huis. Het kwam zelfs zo ver dat B. even werd opgepakt. Toen hij later vrijkwam, kreeg hij een contact- en gebiedsverbod. Dat kon Juliettes dood uiteindelijk niet voorkomen. B. kreeg elf jaar celstraf.

Saga Backman

De van oorsprong Zweedse Saga werd op 10 september 2013 bij haar huis aan de Leonardus van Veghelstraat in Den Bosch opgewacht door haar ex, de 24-jarige Sander V.. In de brandgang achter de woning bracht hij haar met zeker acht messteken om het leven.

Voorafgaand aan de moord was al duidelijk dat de relatie tussen Saga en Sander V. problematisch was. Saga beëindigde de relatie, maar V. kon dat niet verkroppen. Een maand voor haar dood deed de studente aangifte bij de politie nadat ze bedreigende sms'jes had ontvangen. Met de aangifte werd niks gedaan. V. moest uiteindelijk 20 jaar de cel in.

Laura Korsman

Ook bij Laura Korsman (24) ging het helemaal mis, toen ze in 2018 na een vakantie haar relatie verbrak met de 32-jarige Zamir M. Na de breuk stalkte hij haar wekenlang. Laura deed aangifte bij de politie en kreeg zelf een alarmknop voor geval van nood.

Volgens buurtbewoners durfde ze de weken voor haar dood niet meer 's avonds over straat. Die angst bleek terecht. In juli 2018 werd ze dood gevonden in haar studentenwoning in Utrecht. Ze kwam door meerdere messteken om het leven. M. kreeg 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Politie kan weinig

De gemene deler in deze verhalen lijkt de rol van de politie. Toch blijkt het in de praktijk lastig om iets te doen tegen meldingen van stalking. Vaak is er weinig bewijs, of simpelweg niet genoeg reden om iemand vast te houden.

Het machtigste middel dat de politie vaak heeft, is een gebieds- en contactverbod. Maar uit de zaken hierboven blijkt dat niet altijd voldoende te zijn.

