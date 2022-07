Steekpartijen en aanrijdingen: geweld na verkeersruzie komt vaker voor

Afgelopen woensdag leidde blikschade in Lith tot een ernstige ruzie tussen twee automobilisten. Een 38-jarige vrouw werd tijdens de ruzie door een auto meegesleurd en overleed later aan haar verwondingen. De gemoederen zijn vaker hoog opgelopen bij een verkeersruzie in onze provincie. Een overzicht van afgelopen jaren.

Tractor doorboort auto met hooischudder

Een poging tot inhalen leidde voor een bejaard echtpaar op 5 september 2021 tot een ernstige ruzie. Het stel wilde op de Plantagebaan in de Wouwse Plantage een tractor inhalen, maar die bestuurder liet dat niet toe. Na een tweede inhaalpoging zette de man zijn tractor stil en stapte hij uit. De bestuurder sloeg de automobilist tegen de grond en gaf hem een trap. Daarna stapte de man weer in zijn tractor en doorboorde hij de motorkap van de auto met een hooischudder. De vrouw zat toen nog in de auto. Het echtpaar deed aangifte van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. Man steekt vrachtwagenchauffeur

Een vrachtwagenchauffeur kreeg op 30 augustus 2021 op de A59 bij Maaspoort ruzie met een automobilist. De automobilist stak daarom drie banden van de vrachtwagen lek. Toen de chauffeur verhaal ging halen, werd hij zelf ook gestoken. Hij raakte gewond en werd ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Waar de ruzie precies over ging, is niet duidelijk.

Man mishandeld na ruzie over voorrang

Bestuurders op de kruising van de Markt met de Rochussenlaan in Etten-Leur kregen ruzie over wie er voorrang moest verlenen. De 48-jarige bestuurder zette zijn auto aan de kant om verhaal te halen. Daarop kwam de andere bestuurder met twee andere mannen op hem af. Er werd gevochten en de 48-jarige man viel op de grond. Hij werd toen door de andere bestuurder in zijn gezicht geschopt. De man raakte buiten bewustzijn en liep een gebroken oogkas op. Maaltijdbezorger in nek gestoken

Een maaltijdbezorger werd op 25 juli 2021 in zijn nek gestoken na een ruzie met een fietser in Tilburg. Hij stond op de kruising toen een voorbijfietsende man tegen de koffer van zijn bezorgscooter sloeg. De twee kregen ruzie, waarna de fietser een scherp voorwerp uit zijn tas haalde. Hiermee stak hij de 40-jarige bezorger in zijn nek. De politie pakte de man op.

De wond van het slachtoffer werd in het ziekenhuis gehecht.

Slachtoffer bewusteloos op snelweg gevonden

Een bestuurder werd op 6 september 2020 bewusteloos naast zijn auto gevonden op de A16. Zijn gezicht was opgezwollen en er waren tanden uit zijn mond geslagen. Volgens de politie was de man flink mishandeld na een verkeersruzie. Van de dader was geen spoor. Het slachtoffer kon zich achteraf niet veel meer herinneren. Hij wist alleen nog dat hij een tijdje werd gevolgd door de bestuurder van een auto, die hem eerder had ingehaald en daarbij tegen zijn achterwiel was gereden. Het slachtoffer besloot op de vluchtstrook te stoppen, waarna de andere automobilist dat ook deed. Toen zou de ruzie zijn ontstaan. Zeven mannen aangehouden

De politie hield in Oss zeven mannen aangehouden na een verkeersruzie die volgens de politie 'volledig uit de hand gelopen' was. Op 12 mei 2018 kwamen twee auto's met elkaar in botsing, waarna de inzittenden van beide auto's uitstapten. Tussen de zeven mannen vielen over en weer klappen. Ook werd er gestoken. Twee mannen raakten gewond.