Zomers gekleed naar het werk: deze Brabanders durven het (niet) aan

In je zomerse kloffie naar je werk, het wordt niet overal gewaardeerd. Maar naarmate het kwik stijgt, verschijnt er meer bloot in het straatbeeld en op kantoor. We gingen de straat op om zomers geklede Brabanders op weg naar hun werk vast te leggen. Al zijn er ook nog altijd mensen die strak in het pak blijven.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Rick uit Best, werkt bij een online marketingbureau

Bij m'n vorige werk mocht ik geen korte broek dragen. Ik werk nu pas bij deze nieuwe werkgever en daar is het geen probleem als je een korte broek draagt. Er zijn geen regels voor, maar ik pas me wel aan hoor. Als ik bijvoorbeeld veel contact heb met klanten, wil ik ook wel eens een lange broek dragen als het warm is.

Taufiq uit Eindhoven, werkt bij een juwelier

Al mijn collega's werken in pak, hoe warm het ook is. Sommige komen in zomerse kleding naar het werk toe en trekken dan pas het pak aan. Maar dat heb ik tot dusver nooit gedaan. Vandaag is het nog goed te doen. Maar als het volgende week 37 graden wordt, denk ik er misschien anders over.

Rico uit Tilburg, werkt in een kledingzaak

Ja hoor, ik draag gewoon een korte broek, het is mij te warm. Straks trek ik ook nog een shirt aan. Daar is hier ook geen discussie over. Ik werk in een kledingzaak en zo lang ik kleding draag van onze winkel, mag ik alles dragen wat ik wil. We hebben wel airco in de winkel, maar dat werkt niet overal even goed dus deze broek komt vandaag goed van pas.

Paulina uit Eindhoven, werkt bij de klantenservice van een bedrijf

Deze kleding draag ik ook op m'n werk, ik heb weinig contact met klanten want ik werk bij de klantenservice van een bedrijf. Ik zie geen klanten, als dat wel zo is draag ik andere kleding. En als ik gesprekken voer met mijn manager, draag ik altijd wel een vestje erover. Er heeft op m'n werk niemand last van dat ik halfnaakt rondloop.

Bart uit Veldhoven, is software-ontwikkelaar

Je mag bij ons op het werk aandoen wat je wilt, zo lang het niet te gek is. We zijn software-ontwikkelaars, dat zegt toch genoeg? We hebben weinig direct contact met klanten. Als we bijvoorbeeld een webinar hebben, dan draag ik geen korte broek. Andere collega's die wel meer naar buiten gericht zijn, dragen minder vaak korte broeken.

Theo uit Geldrop, werkt voor Hugo Boss bij de Bijenkorf

Je moet er gewoon niet over nadenken dat het zo warm is, dan heb je er ook geen last van. Ook volgende week als het zo warm wordt, draag ik een pak. Ik werk in de kelder van de Bijenkorf, daar hebben ze airco. En op weg naar m'n werk is het gewoon niet nadenken en volhouden. Ik ga geen andere kleding dragen als ik onderweg ben, dat vind ik teveel gedoe.