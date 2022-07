Wethouders van lokale partijen veroveren bijna helft van de zetels

De lokale partijen zijn goed vertegenwoordigd in onze provincie, blijkt uit onderzoek van de NOS. Exact vier maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart blijkt dat wethouders van lokale partijen bijna de helft (46,1 procent) van het aantal zetels heeft veroverd in Brabant.

Landelijk gezien hebben de lokale partijen in ruim acht van de tien gemeenten een of meer wethouderszetels binnengesleept. In bijna vijftig gemeenten die eerder geen wethouder van een lokale partij hadden, is er nu wel minstens één.

Het gros van de gemeenten, 328 in totaal, heeft inmiddels een nieuw bestuurscollege geformeerd, in vijf gemeenten wordt nog volop onderhandeld. Volgens de NOS heeft dat te maken met onderling politiek wantrouwen, waardoor eerdere formaties mislukten of gesprekken pas heel laat op gang kwamen.

Witte rook in Geertruidenberg

Ook in Geertruidenberg waren ze er lange tijd niet uit, maar drie dagen geleden was er dan toch witte rook. De fracties van drie lokale partijen, Keerpunt74, Lokaal+, Morgen! vormen samen met de VVD het nieuwe college. Drie van de vier wethouders komen van de lokale partijen.

Ook Someren deed er lang over om een college te vormen, namelijk 111 dagen.

