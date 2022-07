Discussie over korte broeken nog lang niet klaar, Brabant stemt massaal

Het warme weer zorgde er afgelopen week voor dat de discussie weer flink oplaaide: mag je een korte broek aan in Brabant? Lezers stemden massaaal, bijna 25.000 keer, op een poll van Omroep Brabant. De uitkomst? Een korte broek kan, maar dit hangt wel af van het werk dat je doet.

De discussie of je een korte broek aan mag naar het werk is afgelopen week helemaal losgebarsten. Om goed zicht te krijgen van hoe Brabant nu denkt over de korte broek besloot Omroep Brabant een poll te plaatsten. Op de website en app werd gevraagd: een korte broek aan op je werk als het zo warm is, wat vind jij? En dit is de uitslag:

Dit hangt af van het soort werk dat je doet (56,9%)

Ja, dat moet gewoon kunnen (28,3%)

Vrouwen mogen dat ook, dus waarom mannen niet? (8,1%)

Nee, dit kan echt niet (6,7%)

Voordat deze poll online verscheen, was de discussie al flink gaande. Donderdag verscheen bij Omroep Brabant een artikel over korte broeken op de werkvloer: In je korte broek naar het werk op hete zomerdagen: kan dat of toch niet? Nadat dit artikel ook op sociale media verscheen, barste de discussie pas echt los.

Reacties op Facebook

Zo reageert Marijke op Facebook, “Iedereen moet zelf weten wat ze graag dragen met dit weer. Maar ik vind wel dat je toch een beetje rekening moet houden met de functie die je hebt. Niet alles kan in korte broek of rok"

Anderen vinden dat het ook kan, maar stellen daar wel verschillende eisen aan. Zo vindt Ellen dat mannen dan geen lullige sokken eronder aan mogen. Kitty zegt dat het geen ‘retekruiper’ moet zijn. Sven heeft dan weer een handige oplossing als je een lastige chef hebt. “Dan trek je als man toch ook gewoon een jurk aan? Opgelost.”

Luisteraars Radio

Niet alleen op sociale media barste de discussie los. Ook tijdens het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant Radio ging het tekeer. Een aantal luisteraars vonden dat het niet kon, maar het grootste deel was het met elkaar eens. Het kan, maar niet bij elk beroep. Om de korte broekendragers toch een beetje te steunen riep het programma op om vrijdag allemaal in korte broek te komen. En dat werd massaal gedaan.

Die foto's werden massaal ingestuurd door de luisteraars. Zo stuurde ook Erik Heirbaut zijn foto in. Daar bleef het alleen niet bij. Erik vertelde namelijk dat het hij hele jaar in korte broek rondloopt. Ook als het buiten sneeuwt en -10 graden is.

