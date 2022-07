Hitteblog: AH stopt boodschappenbezorging • ijsje voor een rode neusbeer

14.45

De temperatuur in De Bilt is opgelopen tot 30 graden en daarmee is het de eerste officiële tropische dag van het jaar, zo meldt het KNMI. Ook op vele andere plaatsen is het meer dan 30 graden. De hoogste temperatuur tot nu toe is gemeten in het Zeeuwse Westdorpe met 33,6 graden.

De eerste officiële tropische dag valt volgens Weeronline een stuk later dan gebruikelijk. Het gemiddelde ligt namelijk op 29 juni. Vorig jaar was dat op 17 juni en het jaar daarvoor was het op 26 juni. De vroegste tropische dag was op 9 mei 1976. Lokaal kwam het dit jaar al wel eerder tot een tropische dag, op 18 mei in het Limburgse Arcen.