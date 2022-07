Hitteblog: dinsdag code oranje • waaiers voor wachtenden op vliegveld

12.00

Het KNMI heeft voor morgen code oranje afgekondigd vanwege de hitte die verwacht wordt. In onze provincie zijn morgen temperaturen tot 40 graden mogelijk. De waarschuwingscode geldt in het midden en zuiden van Nederland vanaf het eind van de ochtend tot in de avond.

Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza wordt morgen de warmste dag van deze week en misschien zelfs van deze zomer. "Dan gaan we naar temperaturen van 36 tot 38 graden. Het is niet uitgesloten dat het langs de grens met België lokaal 39 of zelfs 40 graden kan worden. Dat is een goede reden om inspanning overdag te vermijden."

Vanaf morgenavond neemt langzaam de bewolking toe. "Dit betekent wel dat we een heel warme nacht gaan krijgen. Ik denk het tijdens dat de nacht naar woensdag plaatselijk 23 of 24 graden kan blijven. Echt zo'n nacht om buiten te slapen."

