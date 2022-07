112-nieuws: boot volledig verwoest door brand • huis onbewoonbaar na brand

16.45

In het dak van een kapel in Sint-Oedenrode is dinsdagmiddag rond kwart voor vijf brand ontstaan. De brand was snel onder controle. De brandweer heeft uiteindelijk het dak open gemaakt om te controleren of het vuur volledig gedoofd is. Ook heeft ze het dak goed nat gemaakt, zodat het vuur niet opnieuw oplaait.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen ter plaatse. De oorzaak van de brand is niet bekend.

De kapel ligt in een schaduwrijk gebied in het park van Kasteel Henkenshage. Het is een rietgedekt stenen gebouwtje uit 1949. De kapel is met medewerking van de bevolking na de Tweede Wereldoorlog gebouwd.