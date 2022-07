112-nieuws: chauffeur uit auto geslingerd • tieners mishandeld en beroofd

01.00

Een ruzie in een huis in Nistelrode is vannacht ontaard in een steekpartij. Hierbij is een man gewond geraakt. Een andere man is als verdachte aangehouden. Beiden wonen op dit adres. De ruzie speelde zich rond af in hun huis aan de Kromstraat. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen, maar is inmiddels weer thuis. Wat er precies gebeurd is en waarover de ruzie ging, wordt onderzocht.