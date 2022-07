Na dodelijke aanrijding nog dit jaar 30 kilometer op Besterdring in Tilburg

De Besterdring in Tilburg wordt dit najaar al een 30-kilometerzone. De gemeente grijpt in na een dodelijk ongeval eind mei, waarbij een voetganger geschept werd door een auto. Op dit moment mag je nog met 50 kilometer per uur door de straat rijden.

Eigenlijk zou de Besterdring even buiten het centrum van de stad pas in 2025 aangepakt worden en een complete make-over krijgen. Dat was al twee jaar eerder dan aanvankelijk de bedoeling was. Door de herinrichting moet de winkelstraat aantrekkelijker en veiliger worden.

"De verkeersveiligheid kan niet wachten."

Een fataal ongeval waarbij eind mei de 66-jarige Gerard omkwam, zorgt ervoor dat wethouder Rik Grashof nu al maatregelen neemt op de Besterdring. "De verkeersveiligheid kan niet wachten op de herinrichting, zoals wel is gebleken." De Besterdring is een drukke doorgaande weg met veel winkels, voetgangers, fietsers, parkeerplekken en zijstraten. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en er gebeuren volgens de gemeente te veel ongelukken. Vanuit de buurt wordt er al langere tijd geklaagd over hardrijders.

"We zijn hier erg blij mee."

De dood van de man die zijn hond aan het uitlaten was, leidde tot veel verontwaardiging in de buurt en een roep om snelle maatregelen. "We zijn erg blij dat de gemeente zo snel ingrijpt", laat Henk de Graaf weten namens ondernemersvereniging Besterd. Tegelijk met de lagere maximumsnelheid legt de gemeente ook verkeersdrempels aan. "We moeten dit nog wel overleggen met busvervoerder Arriva en de hulpdiensten", laat Grashoff weten.

Agenten nemen de situatie in ogenschouw (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

Per direct worden de tijden van het verkeerslicht bij de voetgangersoversteekplaats aangepast, waardoor hij ook werkt op zondagen, tijdens uitgaansuren en als de bus rijdt.

"Benieuwd of dit ook in de toekomst werkt."