112-nieuws: vrouw gewond bij woningbrand • brand in afvalberg geblust

01.04

Een vrouw is in de nacht van woensdag donderdag gewond geraakt bij een woningbrand in Eindhoven.

De bewoners werden door een rookmelder tijdig gealarmeerd en wisten daardoor zelf uit het huis aan de Offenbachlaan te komen. De brandweer uit Eindhoven en Veldhoven kwam ter plaatse, onder meer met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Een vrouw is uiteindelijk met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de brand is ontstaan in het huis is niet bekend.