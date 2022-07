Voorlopig geen seksshop van vriendin Peter Gillis in Valkenswaard

De seksshop van Nicol Kremers die aan de Maastrichterweg in Valkenswaard zou komen zal voorlopig niet de deuren openen. Er is tot op de dag van vandaag geen vergunning aangevraagd om op deze plek een winkel te runnen, zo laat de gemeente Valkenswaard desgevraagd aan Omroep Brabant weten.

Het pand is sinds december 2020 in handen van de Oostappen Groep van de omstreden ondernemer Peter Gillis. Diens vriendin Nicol Kremers zou er een winkel voor seksartikelen willen openen. "Met een hoop goud, diamantjes en kroonluchters", aldus Kremers eerder in de reallifesoap 'Massa is Kassa' waarin ze figureert.

De gemeente Valkenswaard geeft aan nog niks van de familie Gillis vernomen te hebben: "Er ligt op dat adres een bestemmingsplan detailhandel. Maar als er nieuwe activiteiten opgestart gaan worden, moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd", aldus een woordvoerder. Die aanvraag ligt er op dit moment niet.

'Is de crème opgedroogd?'

Ondertussen is Nicolleke.nl al wel een webshop, waar online seksspeeltjes gekocht kunnen worden. De webshop wordt niet beheerd door Kremers of haar partner Peter Gillis, maar door de Oscar Heijnen Holding in Beneden Leeuwen. Dat bedrijf maakt voor Gillis ook het 'Foxwild bier' dat sinds kort te koop is.

Omdat via Google te lezen is dat winkelbezoek of 'ophalen in de winkel' mogelijk is, kwamen meerdere mensen al een kijkje nemen bij het pand. "Misschien even aanpassen zodat mensen niet voor niets langsrijden", schrijft Luuk. Angelo meldt: "Er zit niks in dat pand. Is de crème opgedroogd??" "Pand staat leeg", aldus Co.

Op de site nicolleke.nl staat dat de winkel 'binnenkort' haar deuren opent. Kremers reageert niet op vragen van Omroep Brabant.

LEES OOK:

Peter Gillis: beroemd en berucht om deze vijf zaken

Peter Gillis heeft dwangsom van 250.000 euro niet betaald

Peter Gillis over vermeende misstanden: 'Herken me niet in beschuldigingen'