Een overval in huis voorkomen kan nooit, maar de kans verkleinen kan wel

Overvallen worden in je eigen huis. Dat er ineens een agressieveling in je slaapkamer staat en geld eist. Het is natuurlijk ieders nachtmerrie. In de nacht van zondag op maandag overkwam het een ouder echtpaar in Valkenswaard. En vorige week een gezin van een autohandelaar in Oud Gastel. Je kunt het nooit helemaal voorkomen maar er zijn wel tips om overvallers uit je huis te houden.

In het jaar 2022 heeft Omroep Brabant tot dusver melding gedaan van elf overvallen bij mensen thuis. De meeste overvallers komen binnen door gewoonweg aan te bellen, zo weet de politie te melden. Dan moet je denken aan overvallers die zich voordoen als bezorger, of ze vragen of ze je wc mogen gebruiken (tip: laat ze dat niet doen, maar verwijs ze naar een openbaar toilet). In zo’n geval gaat het om een zogeheten ‘babbeltruc’ die vervolgens gewelddadig af kan lopen.

Overvallen vinden voor een deel plaats in het criminele circuit, maar ook bij ondernemers met een eigen zaak aan huis en bij mensen zoals u en ik thuis. Overvallers gaan er vanuit dat er contant geld of waardevolle spullen zoals sieraden in huis zijn.

Dat is ook gelijk een van de belangrijkste tips om overvallers te weren, meldt de politie op hun website: “Het is belangrijk om over dit soort bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. Bij de meeste woningovervallen hebben daders deze info gehoord en kwamen ze daardoor op het idee om een overval te plegen.”

Ze geven nog meer tips om de kans dat je overvallen wordt te verkleinen:

• Laat nooit onbekenden binnen, hoe onschuldig of betrouwbaar ze ook ogen. Dieven komen in keurig nette pakken of met schattige kinderen om de hoek.

• Onbekend bezoek aan de deur en je bent alleen? Laat ze op een later moment terugkomen, wanneer je niet alleen thuis bent. En vraag altijd om een identiteitsbewijs, ongeacht wat voor belangrijk iemand ze claimen te zijn.

• Wees voorzichtig met het delen van informatie over jezelf in het openbaar. Denk aan info over wanneer je alleen thuis bent, of over tijdstippen waarop je weggaat of thuiskomt.

• Let op met contacten die je legt via internet, want het is altijd de vraag wie de ander daadwerkelijk is. Dus verkoop je bijvoorbeeld spullen online, kies dan voor een neutrale plek om af te spreken. Komt er toch iemand op afspraak aan de deur, zorg dan dat je niet alleen bent.

• Spreek met jezelf een tijd af vanaf wanneer je de voordeur niet meer open doet.

• Een draadloze deurbel kan hulp bieden als er toch iemand bij je op de stoep staat waar je niet blij van wordt. De belknop leg je in je eigen huis, de bel zet je bij de buren neer. Zodra er dan echt nood aan de man is, kun je op de knop drukken zodat de buren in actie komen. Maak wel goede afspraken met je buren over het gebruik van de bel.

