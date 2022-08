112-nieuws: autobrand op A58 • fietser ernstig gewond bij aanrijding

22.14

De brandweer had vannacht nog enkele uren nodig om de brand in een villa aan de Irenelaan in Waalre te blussen. Daarom werd er rond tien uur extra verlichting opgebouwd. Het sein brand meester was toen al gegeven. Twee minderjarigen zijn aangehouden. Ze worden ervan verdacht de brand te hebben veroorzaakt door onvoorzichtigheid of roekeloosheid.