112-nieuws: brand in villa Waalre onder controle • fietser ernstig gewond

Een fietser is vanochtend bij een aanrijding met een auto in Loon op Zand gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de fietser, een man, er ernstig aan toe. Hij is met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond acht uur op de kruising van de Finantiën met de Udenhoutseweg. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Het slachtoffer zou op een elektrische fiets hebben gezeten.