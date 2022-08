Asielcrisis: Deurne gaat 225 asielzoekers opvangen in sporthal

De gemeente Deurne gaat later deze maand 225 asielzoekers tijdelijk opvangen in Sporthal De Kubus op de Meent. Zij zullen daar drie weken blijven. De crisisnoodopvang is hard nodig, nu het opvangcentrum in Ter Apel de grote toestroom niet meer aankan en overvol is geraakt.

Sven de Laet Geschreven door

De groep asielzoekers zal van woensdag 25 augustus tot en met woensdag 14 september in de sporthal worden opgevangen. "Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele begeleiding, toezicht en beveiliging aanwezig", benadrukt de gemeente Deurne. "Wij accepteren geen overlast. Gebeurt dat wel, dan gaat de betreffende asielzoeker direct terug naar de opvanglocatie in Ter Apel." 'Geen noemenswaardige problemen'

Niet dat de gemeente daar van uit gaat. "Een deel van de groep werd eerder opgevangen in Best, Waalre en Heeze-Leende. Daar waren geen noemenswaardige problemen." Opvallend is wel dat het om een behoorlijk grote groep gaat, vergeleken met eerdere opvanglocaties als Bergen op Zoom en Woensdrecht (85), Best (120) en Heeze (100). Onrust

In Heeze zorgde de aankondiging van de crisisnoodopvang vorige maand voor de nodige onrust. Omwonenden van Sporthal De Pompenmaker vreesden grote onrust en waren niet blij met de late communicatie vanuit de gemeente. Er werd zelfs een spandoek opgehangen met de tekst: 'Liever koeien in de wei dan nog 1 asielzoeker erbij'. Overigens werd dinsdag ook bekend dat alle veiligheidsregio's nog eens 225 extra asielzoekers op moeten gaan vangen. Dat verzoek doet staatssecretaris Van der Burg van Asiel, omdat de huidige maatregelen de druk in Ter Apel nog niet voldoende verlichten.