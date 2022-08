Fatale Highland Games zonder vergunning, extern onderzoek van start

De Highland Games in Geldrop waarbij afgelopen zondag een toevallige voorbijganger om het leven kwam, zijn gehouden zonder dat hiervoor een vergunning was verstrekt.

Bij de gemeente Geldrop-Mierlo is nooit een aanvraag ingediend. Ook heeft de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, waar het festijn werd gehouden, geen permanente evenementenvergunning. Dit werd zondag na het incident wel beweerd door de gemeente. Voorzitter Jos van Lange van de Stichting Landgoed Kasteel Geldrop laat dit aan Omroep Brabant weten.

Per ongeluk geraakt

Tijdens de wedstrijden werd de 65-jarige Jan uit Geldrop geraakt door een zware metalen bal die verkeerd werd weggeslingerd. Het voorwerp kwam daarna per ongeluk over de heg in een naastgelegen bloementuin terecht waar het slachtoffer net wandelde.

Na het dramatisch ongeluk verklaarde een woordvoerder van de gemeente nog dat de organiserende Highland Games Federation geen toestemming had gevraagd voor het festijn. Er werd vanuit gegaan dat de permanente evenementenvergunning die het ‘Landgoed Kasteel Geldrop’ zou hebben, voldoende zou zijn.

Van Lange laat weten dat de organiserende ‘Federation’ bij de voorbereidingen heeft samengewerkt met de Stichting Village Marketing Geldrop-Mierlo. Op verzoek van deze stichting heeft ‘Landgoed Kasteel Geldrop’ de evenementenweide op het landgoed beschikbaar gesteld. Over al dan niet verstrekte of bestaande vergunningen is Van Lange duidelijk: “De gemeente heeft geen vergunning verleend en mijn stichting beschikt niet over een permanente evenementenvergunning.”

Geen verzoek om sluiting

De Stichting Landgoed Geldrop is nooit gevraagd om het Bloemenhof, waar de man dodelijk werd geraakt, afgelopen zondag af te sluiten. Van Lange: “Indien wij hiervoor gevraagd zouden zijn, dan zou dit ook hebben moeten gelden voor de naastgelegen Zintuigentuin en Kinderboerderij. Een sluiting van een dergelijk groot deel van het landgoed doen wij nagenoeg nooit.”

De woordvoerder van de gemeente laat dinsdagavond desgevraagd weten dat er geen vergunning is aangevraagd en dat er inderdaad geen sprake is van een permanente evenementenvergunning voor het landgoed rondom het kasteel. Ze meldt verder dat de gemeente alleen via informele weg (een aankondiging in de krant) op de hoogte was van de Highland Games. Onderzoek moet uitwijzen of de gemeente zelf in gebreke is gebleven.

Onderzoek extern bedrijf

“Waar het verhaal van de permanente vergunning vandaan komt, is voor ons ook een raadsel. We hebben inmiddels een onafhankelijk extern bedrijf ingeschakeld om het hele proces te analyseren. Uiteraard hopen wij, maar ook de politie, dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Hoe snel, daarover kan ik niets zeggen”, zo verklaart de woordvoerder.

Ze meldt verder dat er contact is geweest met de nabestaanden van de 65-jarige man die op noodlottige wijze om het leven kwam. “We hebben hen gecondoleerd en onze hulp aangeboden.”

In de bloementuin herinnert een bankje met een paar bosjes bloemen en een kladblok waarop mensen een boodschap ter nagedachtenis van Jan kunnen schrijven, aan het bizarre ongeval.