112-nieuws: auto raast over vakantiepark • A17 Moerdijk enige tijd dicht

21.00

De hal van een appartement in Diessen is woensdagavond uitgebrand. Het vuur was door nog onbekende oorzaak rond acht uur begonnen in de meterkast van de woning aan De Elders. De bewoners waren niet thuis toen de brand uitbrak. Even later heeft één van hen met brandblussers geprobeerd te redden wat er te redden viel en mensen in een andere woning kunnen waarschuwen.

Beide appartementen hebben zoveel roet- en of rookschade opgelopen dat de bewoners deze avond en de komende nacht elders moeten doorbrengen. Andere appartementen van het complex moesten worden geventileerd. Bij het vuur kwam namelijk nogal wat rook vrij. De brandweer was met vier wagens paraat, waaronder een aantal hoogwerkers. Stichting Salvage is ingeschakeld om de gedupeerden bij te staan. Maar ook de buurt was paraat om hen te helpen, zo laat één van hen dankbaar weten.