112-nieuws: bosbrand in Waalre onder controle • file door klapband op A58

17.40

De bestuurder van de auto die vrijdagochtend crashte op de Ringbaan-Noord in Tilburg is weer thuis, dat meldt de politie. Het gaat om een 20-jarige Tilburger. De bijrijder is een 18-jarige Rotterdammer, hij ligt nog ernstig gewond in het ziekenhuis.

De politie laat weten dat de Tilburger als verdachte is aangemerkt en op korte termijn wordt verhoord. De man is niet aangehouden. Volgens de politie is de man als verdachte aangemerkt omdat er sprake is van een schuldvraag.

