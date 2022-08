112-nieuws: motorrijder gaat onderuit • wildwaterbaan Kempervennen ontruimd

19.42

Bij de bosbrand in Waalre aan de Valkenswaardseweg is vrijdag rond zes uur een tweede brand ontstaan. Die brand ontstond zo'n vijfhonderd meter verderop. Volgens de brandweer is er geen link tussen deze twee branden, want de afstand is dusdanig dat de brand niet kon overslaan. De tweede brandhaard heeft een oppervlakte van 900 vierkante meter.

De brandweer is vanaf half vijf vrijdagmiddag bezig met de bosbrand in Waalre. De eerste brand beslaat een gebied van 4 hectare, dat is de grootte van zes voetbalvelden. De brandweer is aanwezig met twaalf blusvoertuigen en zes watertanks. Ook agrariërs bieden hulp bij het nablussen met watertanks. De brand is onder controle maar de brandweer heeft nog wel wat uren nodig om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait. Ze houdt het gebied nat.

