112-nieuws: ravage na ongeluk Tilburg • man gewond bij steekpartij Breda

01.39

Een auto is donderdagnacht gecrasht op De Kaak in Milheeze. De bestuurster verloor, vermoedelijk na een klapband, de macht over het stuur. Ze reed volgens een 112-correspondent rakelings langs een boom. De auto kwam ondersteboven voor een andere boom en een maisveld tot stilstand. De vrouw is onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar een ziekenhuis te worden gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld.