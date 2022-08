112-nieuws: scooterrijder ten val • heidebrand in Schijf

08.00

De 61-jarige Ben Janszen uit Dongen wordt sinds dinsdag 9 augustus vermist. Ben is voor het laatst gezien in de omgeving van de Avri bloem- en tuincentrum aan de Heistraat in Oosteind. Dat was rond elf uur. Een dag later, woensdag 10 augustus, is Ben om kwart over tien nog gezien op de Provincialeweg in Oosteind.

Volgens de politie is hij vermoedelijk vertrokken in de richting van Oosterhout. Ben heeft een tenger postuur en is 1.90 meter lang. Hij heeft grijs haar tot op de schouders en heeft een grijs baardje. Hij draagt een zwarte joggingsbroek en sokken met glitters.