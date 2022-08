Zes ambulances met sirenes voor de kerk: daar moet wat aan de hand zijn

Een vreemd gezicht: zes ambulances met loeiende sirenes voor de deur van de kerk van Lierop. De wildste verhalen deden de ronde. Uiteindelijk bleek het geen pastoor of gelovige te zijn die niet goed was geworden. De kerkbanken waren gevuld waren met bruiloftsgasten en de ambulancemedewerkers vormden voor de kerk een erehaag voor bruidspaar Marjolein (30) en Patrick (31) uit Mierlo. In de verhalenserie 'Ja, ik wil' blikt de ambulancechauffeur in opleiding Marjolein terug op de grote verrassing.

Evie Hendriks Geschreven door

"Hartverwarmend en overweldigend", zo kijkt Marjolein terug op de erehaag die haar collega's van de ambulance eind juli voor haar vormden. Hoewel het een grote wens van haar was om een toepasselijke entree te maken, had ze hier niet op durven hopen.

"Collega's zeiden dat het niet mocht van de baas."

"Als je met twee of drie collega's in de ambulance zit, heb je het natuurlijk over je privéleven. Zo kwam het idee in me op om zelf naar de kerk te rijden in een ambulance. Mijn collega's vertelden mij de smoes dat het niet mocht van de baas. Bovendien was de sleep van mijn trouwjurk veel te lang om te rijden. Ik had daarom niet meer op ambulances gerekend."

De sleep van de trouwjurk was iets te lang om zelf te rijden in een ambulance (foto: By Kim Das).

Des te groter was de verrassing toen het echtpaar in een trouwauto aan kwam rijden op het kerkplein in Lierop. Daar stonden zes ambulances met zwaailichten en loeiende sirenes. "Ze staan er wél", zei Patrick die ook compleet verrast was. Niet alleen het bruidspaar was overweldigd. "De ceremoniemeester moest de bruiloftsgasten een extra zetje naar binnen geven omdat Patrick en ik onze entree nog moesten maken. Veel gasten wilden wachten om onze reactie te zien."

"Heel het dorp was in rep en roer."

De verrassing trok ook veel bekijks in het dorp. "Het hele dorp was in rep en roer. De wildste verhalen gingen rond. Zo dachten mensen dat de pastoor niet goed was geworden of dat er een ongeluk was gebeurd bij het pannenkoekenhuis om de hoek."

Het bruidspaar was erg verrast toen zij de erehaag zagen bij aankomst (foto: By Kim Das).

Gelukkig bleek het om goed nieuws te gaan. "Na onze entree hebben mijn collega's, die niet aan het werk waren, de ceremonie bijgewoond in hun uniform. De ambulances waren ook vrij gepland zodat het geen effect had op de zorg in de regio. Het is superbijzonder om te zien dat zij zoveel moeite voor me deden. Zelf draag ik mijn uniform ook met trots dus het past bij mij én mijn bruiloft." Marjolein vindt het met name hartverwarmend dat haar collega's haar zo snel in de armen hebben gesloten. "Pas sinds februari werk ik voor mijn opleiding op de ambulance. Ik was niet compleet nieuw want ik werkte hiervoor op de spoedeisende hulp waardoor ik sommige collega's al kende."

"Een examen én bruiloft vlak na elkaar geeft stress."

De opleiding tot ambulancechauffeur zorgde vlak voor de bruiloft wel voor wat extra stress. "Een week voor de bruiloft had ik nog mijn tussentijdse examen. Een examen én bruiloft vlak na elkaar zorgt wel voor wat stress."' Zeker omdat het stel de trouwerij groot aanpakte. "We zijn voor de wet getrouwd op het weiland achter onze boerderij in een maiscirkel met tachtig mensen om ons heen. Toen we aankwamen bij de kerk zaten daar zo'n tweehonderd bruiloftsgasten klaar voor de kerkceremonie en feestavond. Een hoop geregel maar gelukkig waren het examen én de bruiloft geslaagd."

Marjolein en Patrick pakten groots uit met twee ceremonies (foto: By Kim Das).

