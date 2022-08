Apenpokkenvirus: bijna 700 mensen ingeënt

In Brabant zijn al bijna zevenhonderd mensen ingeënt tegen het apenpokkenvirus. De vaccinatiecampagnes zijn gratis en vrijwillig en ze worden verzorgd door de drie GGD’s in de provincie. De mannen die een prik hebben gekregen, waardeerden het volgens de GGD's dat ze hiervoor uitgenodigd waren.

In mei werd voor het eerst in ons land het apenpokkenvirus vastgesteld bij iemand. De ziekte is besmettelijk en verloopt bij het merendeel van de patiënten vrij mild. De meeste mensen krijgen de ziekte na contact met iemand die het virus bij zich heeft.

Symptomen na besmetting

Wie geïnfecteerd is, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen kan ook huiduitslag ontstaan. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

In Brabant en Zeeland is de ziekte bij 69 mensen geconstateerd, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ruim een maand geleden gaf minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid een positief advies over vaccineren tegen monkeypox, zoals de virusziekte ook wordt genoemd.

Viroloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg zei tegen Omroep Brabant dat het apenpokkenvirus 'behoorlijk ongevaarlijk' is, maar ook dat het goed zou zijn als risicogroepen een vaccin krijgen.

Campagnes van start

Eind vorige maand begon de GGD Brabant Zuidoost als eerste in de provincie met het preventief inenten. In het eerste weekend van augustus volgden de GGD Hart voor Brabant en de GGD West-Brabant. Er volgen nog meer momenten waarop geprikt wordt.

De mensen die hiervoor zijn of worden uitgenodigd, lopen een grote kans besmet te raken. Zij vallen onder de zogeheten hoogrisicogroep. De meeste besmettingen worden gevonden bij mannen die seks hebben met wisselende mannen.

Uitgenodigd via sms of email

De mensen uit de doelgroep staan geregistreerd bij bijvoorbeeld de GGD West-Brabant of het Centrum Seksuele Gezondheid West-Brabant. Net als in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant worden zij via een sms opgeroepen om op afspraak te komen.

In het zuidoosten van de provincie worden uitnodigingen verstuurd via e-mail of sms, al dan niet via de huisarts of de HIV-poli. Hier was aanvankelijk sprake van een vrije inloop, maar ook de GGD Brabant-Zuidoost gaat vaccinaties alleen op afspraak verzorgen.

'Goed en ontspannen'

Volgens de GGD’s is de sfeer op de vaccinatielocaties goed en ontspannen. De mensen die ingeënt zijn, vonden het fijn dat ze hiervoor waren uitgenodigd, zo laten ze ook weten. In Zuidoost-Brabant zijn inmiddels ruim 250 vaccinaties gezet, in West-Brabant en in het werkgebied van GGD Hart voor Brabant ook enkele honderden. Het vaccin dat wordt gebruikt is Imvanex.

