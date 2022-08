112-nieuws: brand hooischuur Sprundel • motorrijder gewond bij botsing

06.51

In een schuur aan de Martenstraat in Sprundel woedt sinds zes uur vrijdagochtend een uitslaande brand. Het gaat om een schuur van honderd bij dertig meter. In het voorste gedeelte is hooi opgeslagen. De brandweer was met veel voertuigen aanwezig om de brand te bestrijden. Iets voor acht uur is de brand onder controle. "Maar vanwege de omvang is de brandweer nog enkele uren bezig", meldt de Veiligheidsregio.

Door de bluswerkzaamheden blijft de rook hangen en dat geeft veel overlast. In de omgeving Sprundel is daarom een NL-Alert verstuurd. "Sluit ramen, deuren en schakel ventilatiesystemen uit." Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De weg is afgesloten.