112-nieuws: frontale botsing in Breda • omstanders helpen automobilist

15.05

Een inwoner van Uden is afgelopen woensdag aangehouden op verdenking van fraude met zegels voor een meterkast. De netbeheerder had een melding gekregen dat iemand de zegels waarmee werd gefraudeerd te koop aanbood. De zegels zijn eigendom van de netwerkbeheerder en worden gebruikt om meterkasten te verzegelen. Volgens de politie is de netwerkbeheerder ook de enige die de zegels verstrekt en mag plaatsen.

"Binnen het criminele circuit zijn deze zegels zeer gewild en veel geld waard. Als criminelen een stroommeter ombouwen om zo illegaal stroom te krijgen, bijvoorbeeld bij hennepkwekerijen, moet je de zegel van de netwerkbeheerder verbreken. Criminelen zijn daarom op zoek naar nieuwe zegels, om zo de meterkast te manipuleren."

In de woning van de verdachte lagen heel veel zegels, zegeltangen en ander gereedschap voor het plaatsen van de zegels. Deze zijn in beslag genomen. Bij de verdachte is ook 1200 euro cash gevonden. Alles is in beslag genomen. De verdachte is inmiddels verhoord en weer vrij. Het onderzoek is nog in volle gang.