Opvang voor asielzoekers in Rosmalen een 'gevangenis zonder slot'

Erg strenge bewakers, een geiser die al een maand kapot is en een afgetrapt voetbalveld. De leefsituatie voor bewoners van het asielzoekerscentrum in Rosmalen is niet bepaald om over naar huis te schrijven. De 12-jarige Ahmed en zijn vader, gevlucht uit Syrië, zeggen dit in het NOS Jeugdjournaal. Er wordt zelfs gesproken van een gevangenis zonder slot.

Ahmed deelt zijn kamer met zijn vader en broers en daar heeft hij best moeite mee: “Mijn bed is niet fijn. Ik kan wel slapen, maar rust niet goed uit.” Over het eten is de jongen evenmin tevreden. “De maaltijden die we krijgen, zijn vies en we moeten vlees opwarmen in de magnetron”, vertelt Ahmed, die verder laat blijken dat hij zich geregeld verveelt. Er kan weliswaar worden gevoetbald, maar bijna al het gras is afgetrapt. “En bovendien staat er maar één goal.”

'Alleen koud water'

Zijn vader ergert zich juist aan het sanitair: “De geiser is al een maand kapot, er wordt niks aan gedaan en er komt alleen maar koud water uit.”

De Syriër voelt zich ook om een andere reden niet echt op zijn gemak: “Sommige medewerkers en bewakers behandelen ons heel slecht.” Op de vraag waarom ze dan toch in ons land blijven, antwoordt Ahmed dat het in zijn geboorteland door de al jaren woedende oorlog gevaarlijk blijft. Uiteraard zijn ze blij dat ze in Rosmalen een dak boven hun hoofd hebben, maar ze willen ook dat er in de opvang iets verandert.

Volgens het Jeugdjournaal wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dit ook, maar is dat ‘heel lastig, omdat er te weinig goede plekken zijn.’ Zolang de oorlog in Syrië voortduurt. mogen Ahmed, zijn broers en vader in Nederland blijven, al wachten ze nog op een verblijfsvergunning.

'Vluchtelingen bang gemaakt'

De verslaggever van het Jeugdjournaal had meer vluchtelingen willen spreken, maar ze is hierbij volgens haar zowel binnen als buiten de opvang tegengewerkt door personeel en beveiliging. Ze zegt dat de vluchtelingen bang zijn gemaakt en is afgeraden met journalisten te praten.

Onder meer in Brabant zijn dit jaar op verschillende plekken noodvoorzieningen ingericht om asielzoekers te kunnen huisvesten. Die in Rosmalen ging in februari open en zou plaats gaan bieden aan maximaal driehonderd buitenlanders. Het COA huurt deze plek tot eind dit jaar van Libéma, eigenaar van onder meer beurs- en evenementenaccommodaties, vakantieparken, attractieparken en dierentuinen. Dit weekend werd bekend dat er ook in onze provincie nog meer woonruimte voor vluchtelingen, maar ook statushouders moet komen.

Begin dit jaar was Omroep Brabant bij een rondleiding in de opvang: