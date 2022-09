Slachtofferhulp na verkeersdrama in Oud Gastel: zo werkt dat

Een verkeersdrama zoals vrijdagavond in Oud Gastel heeft enorm veel impact op nabestaanden, ooggetuigen en hulpverleners. Om te helpen met de verwerking van een heftige gebeurtenis, wordt Slachtofferhulp ingeschakeld.

Bij het verkeersdrama in Oud Gastel kwamen vrijdagavond twee jonge kinderen en twee moeders om het leven. Een derde kind dat in de auto zat raakte gewond. Omroep Brabant sprak zaterdag met Serita. Zij zag het ongeluk voor haar ogen gebeuren en krijgt ook hulp van Slachtofferhulp.

Stressklachten, herbelevingen en slecht eten

Slachtofferhulp komt na een incident in actie omdat zij weten welke problemen er op een later moment nog kunnen ontstaan. Stressklachten, herbelevingen, slecht eten en snel praten kunnen gevolgen zijn van het meemaken en/of zien een heftige gebeurtenis. "Wat wij doen na een incident is met betrokkenen in gesprek gaan en uitleggen wat er later nog kan gebeuren. Dit zorgt bij velen al voor een soort geruststelling mochten zij daarna ook echt deze klachten krijgen. Ze weten dan dat ze niet in paniek hoeven te raken", legt Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland uit.

De experts van Slachtofferhulp houden de mensen die aankloppen voor hulp gedurende een periode van zo'n zes weken in de gaten. In ongeveer 20 procent van de gevallen nemen de klachten niet binnen die periode af. Dan komt de huisarts in beeld. "Een huisarts kent de mensen en hun medische achtergrond beter. Soms moeten de betrokkenen doorgestuurd worden naar een psycholoog. Dat kan alleen de huisarts doen", zegt Heerkens.

Kinderen

De twee omgekomen kinderen bij het drama in Oud Gastel zaten op basisschool 't Bossche Hart, maar ze zouden komende maandag op een school in Roosendaal gaan beginnen. Het is goed denkbaar dat ook op school Slachtofferhulp wordt ingeschakeld. Omdat het hier gaat om jonge kinderen gaat, gaat Slachtofferhulp op een andere manier te werk. Zij gaan namelijk niet direct met de kinderen in gesprek, maar met de ouders en docenten.

"Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor kinderen fijner is om met een vertrouwt gezicht, zoals de ouders of een docent, in gesprek te gaan. Wij praten vooraf vaak met het docententeam als wij op school aanwezig zijn. Daarnaast lopen wij natuurlijk wel rond op school mochten ouders met ons willen praten", zegt Heerkens.

De gevolgen voor kinderen kunnen ook anders zijn. Het kan namelijk zo zijn dat de ontwikkeling van een kind tijdelijk stopt. "Als een kind net gestopt was met bedplassen kan het zijn dat dat weer terugkomt. Misschien wil een kind weer bij papa en mama in bed slapen. Sta dit dan ook toe", legt Heerkens uit. Daarnaast is het belangrijk voor het kind om hun ritme te behouden. "Als je naar de hockey of voetbal gaat blijf dat dan ook doen en haal ze niet ineens uit hun ritme. De normale structuur zoveel mogelijk aanhouden blijft het beste."