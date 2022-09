Politie doet dringende oproep om beelden van verkeersdrama niet te delen

Er zouden beelden rondgaan op social media van het verkeersdrama in Oud Gastel. Bij dit ongeluk kwamen twee jonge kinderen en twee moeders om het leven. De politie doet op Twitter een dringende oproep om de beelden niet te delen en te verwijderen. Op de beelden zouden ook de slachtoffers te zien zijn.

Het ging vrijdagavond mis op het kruispunt van de Roosendaalsebaan met de Blauwhekken in Oud Gastel. Een in Duitsland gehuurde Mercedes met daarin drie mannen botste vol op een auto met daarin twee vrouwen en drie kinderen. Een 8-jarige jongen, 10-jarig meisje en 39-jarige moeder uit één gezin overleden. De andere vrouw (42) in de auto overleed ook. Haar 9-jarige dochter raakte gewond. Alle slachtoffers komen uit Bosschenhoofd.

Mercedes reed te hard

De gehuurde Mercedes reed veel te hard toen het ongeluk gebeurde. De bestuurder, een 27-jarige man uit Roosendaal, zit vast op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en gevaarlijk rijgedrag. De andere twee mannen die in de Mercedes zaten hebben een verklaring op het politiebureau afgelegd. Zij zitten niet vast.

Volgens getuigen werkten de verkeerslichten op het kruispunt niet. De politie bevestigde zaterdag dat ze deze verhalen ook hebben gehoord. Dit wordt meegenomen in het onderzoek.

Omroep Brabant sprak zaterdag met Serita. Zij zag het ongeluk voor haar neus gebeuren. Ook zij zegt dat de verkeerslichten niet werkten. "Dus het was opletten geblazen", zegt Serita. "Maar dan zie ik opeens de ene auto heel erg hard tegen de andere auto aanrijden. De knal was echt ongekend. De Mercedes reed veel te hard. Je mag 50 kilometer per uur op die weg, maar die auto ging twee keer zo hard, denk ik. Misschien wel drie keer zo hard."

Serita snelde naar de auto toe en deed de deur open om eerste hulp te verlenen. "Ik zag meteen dat het foute boel was. Ik trof niet aan wat ik wilde aantreffen."

Basisschool geschokt

De twee overleden kinderen zaten op basisschool 't Bossche Hart in Bosschenhoofd. Daar heerste zaterdag verslagenheid. "De emoties lopen hoog op", liet Lex Polman van de Borgesiusstichting, waar 't Bossche Hart onder valt, weten. Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge bracht zaterdag een bezoek aan de school om het personeel een hart onder de riem te steken.