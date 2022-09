112-nieuws: bliksem treft zaak in Waalwijk • jongen van 15 vermist

16.15

Op de snelweg A27 is in de richting van Gorinchem door een ongeluk een file ontstaan. De weg was tussen knooppunt Hooipolder en afslag Nieuwendijk even dicht. Rond kwart over vier was de weg weer vrij, maar stond er nog wel een file van 7 kilometer. De vertraging was toen een minuut of 20. In de andere richting was de vertraging van veel minder langere duur.