Moord op supermarktbaas: Yvon K. mag behandeling thuis afwachten

Yvon K., de verdachte van de moord op supermarkteigenaar Chris Grinwis uit Halsteren, mag de behandeling van haar zaak thuis afwachten. Dat heeft de rechtbank in Breda maandag bepaald. K. zit inmiddels 330 dagen in voorarrest en de behandeling van de zaak is waarschijnlijk pas volgend jaar in maart. K. (63) barstte in tranen uit toen ze het hoorde. Ze gaat naar eigen zeggen ten onder aan haar verblijf in de cel.

De rechter heeft weinig medelijden met K.: "Iedereen heeft het moeilijk in het huis van bewaring, dus schorsing is niet omdat u zielig bent”, zei hij streng. Ook maakte hij K. duidelijk dat er nog steeds een ernstige verdenking is: "Dat hier iemand zit die haar partner doodt om van zijn nalatenschap te profiteren."

Zoeken naar gif

Bij eerdere zogenoemde 'pro forma'-zittingen werd K.'s verblijf in de cel telkens verlengd. De rechter vond het gegeven dat K. op internet had gezocht naar het gif waaraan Grinwis zo goed als zeker is overleden, genoeg reden. Ze kon volgens hem niet goed verklaren waarom ze naar dat gif zocht.

Yvon K. en Chris Grinwis kregen een relatie kort na het overlijden van Grinwis' vrouw Mia. Mia leed aan dementie en Yvon K. verzorgde haar. Dat vond de rechter wel opvallend, dat zij zo snel een relatie kregen, liet hij maandag tijdens de zitting blijken. "Maar dat gevoel was er al eerder en ging heel snel", verklaarde K. Volgens haar was Grinwis al lang bezig met rouwen en afstand nemen. "Maar het is inderdaad heel bijzonder", gaf ze wel toe.

Vlak voordat Chris overleed in december 2020, zou zijn testament zijn gewijzigd. Yvon K. was aangewezen als enige erfgenaam. In juni werd bekend dat K. ook wordt verdacht van het witwassen van ruim twee ton contant geld dat in een kluis is gevonden.

Undercoveragent

Om de zaak rond te krijgen, trekt het Openbaar Ministerie volgens K.'s advocaat Esther Vroegh de hele trukendoos open: telefoontaps, peilwagens, het openmaken van poststukken en het inzetten van undercoveragenten. Volgens Vroegh heeft een agent een ongeluk in scène gezet om informatie van K.'s dochter te krijgen.

K. zelf blijft de moord op Grinwis bij hoog en laag ontkennen: “Ik heb er niets mee te maken. Ik ben twee jaar lang afgeluisterd, mijn post is achtergehouden. Maar er kan niets uitkomen."

Op 8 november gaat de zaak verder.

