Advocaat vrijgesproken Rob B.: 'Hij kon niet praten door alle emoties'

"Hij was zo overmand door emoties dat hij niet kon praten", zegt advocaat Pieter van der Kruijs. Hij belde zijn cliënt Rob B. gelijk na de vrijspraak. Na 22 jaar werd Rob B. maandag vrijgesproken van de 'Rosmalense flatmoord'. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat niet is aangetoond dat Rob's vriendin Regie door hem of iemand anders is vermoord.

Rob B. was zelf niet bij de zitting. "Hij kon de spanning niet aan", had Van der Kruijs al eerder laten weten. In totaal zat B. veertien jaar ten onrechte in de gevangenis. Vervolgens onderging hij nog 9 jaar. Pieter van der Kruijs gaat zich nu richten op een schadevergoeding voor zijn cliënt. "Daar zijn wettelijke regels voor. Dat is een rekensom. Om een indruk te geven, destijds hebben de mannen die vastzaten in de Puttense moordzaak ieder 9 ton gekregen. Mijn cliënt heeft langer onterecht vastgezeten."

"Hij wil weer op de fiets naar zijn familie."