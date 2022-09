Landbouw heeft behoefte aan een minister met daadkracht, vindt provincie

Er moet zo spoedig mogelijk een bewindspersoon met daadkracht komen. Provinciebestuurder Elies Lemkes-Straver laat dit weten als reactie op het vertrek van Landbouwminister Henk Staghouwer. De minister kondigde eerder maandagavond zijn vertrek aan.

Lemkes, die Natuur en Landbouw in haar portefeuille heeft, stelt dat het bestuurlijk contact met Staghouwer altijd goed is geweest. "Hij was een goede luisteraar en toonde interesse in de Brabantse aanpak. Voor hem persoonlijk is het natuurlijk heftig om deze beslissing te nemen. Voor ons is het cruciaal dat deze post zo spoedig mogelijk wordt ingevuld door een bewindspersoon met daadkracht, want de behoefte aan concreetheid en duidelijkheid voor de sector is groot."

Staghouwer is de eerste bewindsman van het vierde kabinet-Rutte die vertrekt. De koning heeft het ontslag inmiddels ingewilligd. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) neemt de taken van Staghouwer voorlopig over. De uit Waardhuizen afkomstige Schouten is net als Staghouwer van de ChristenUnie. In het vorige kabinet was ze ook al minister van Landbouw.

Staghouwer lag al langer slecht bij de Tweede Kamer. Toen het veelbesproken 'stikstofkaartje' werd gepubliceerd, kwam de bewindsman niet met concrete maatregelen om boeren perspectief te geven voor de toekomst. Deze maandag kondigde Staghouwer aan dat de voorstellen, die de Kamer voor Prinsjesdag had geëist, langer op zich laten wachten. Staghouwer wilde de stikstofgesprekken tussen boeren en kabinet onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes afwachten. Bovendien had hij slecht nieuws voor de Brabantse boeren, voor wie strengere mestregels gaan gelden.