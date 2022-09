112-nieuws: kopstaartbotsingen op A2 • jongen (15) vermist

05.30

Bij een groothandel in snacks en vlees in Waalwijk is gisteravond de bliksem ingeslagen op het dak. Er ontstond een brand, die snel onder controle was. Volgens metingen van de brandweer is er asbest vrijgekomen tijdens de brand. De brand werd rond kwart over acht gemeld: er zou sprake zijn van een binnenbrand in het pand aan de Grotestraat.